◇インターリーグホワイトソックスーブルワーズ（2026年3月26日ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）に行われるブルワーズとの開幕戦に「6番・一塁」で先発出場した。7回の第3打席は一ゴロだった。1−11の敗色濃厚となって迎えた7回。先頭で打席に入った村上は2番手の右腕・アシュビーと対戦。2球で簡単に追い込まれたが、3球目の真ん中低めの直球を強振した。鋭い打球が一