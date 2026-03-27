「代わりに、おトキさんに書いてもらってくれない？小説……いや、回顧録……そう、回顧録を」 参考：『ばけばけ』ヘブンの最期は“絶対泣かない”はずだったNHKでは異例の“30秒無音”の裏側 ヘブン、改め雨清水八雲（トミー・バストウ）の最後の著書『KWAIDAN（怪談）』はベストセラーになるどころか、話題にもならなかった。彼に「私でも読めるものを」と、題材に怪談を半ば勧めたのはトキ（髙石あか