4月4日よりテレビ朝日系で放送がスタートする宮舘涼太（Snow Man）主演のオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の場面写真が公開された。 参考：宮舘涼太×臼田あさ美『タミ恋』メインビジュアル公開石田ひかりら新キャストも 本作は、400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイドと、アラフォーの働く女性が繰り広げるSFラブコメディ。未来からきたヒト型ロボッ