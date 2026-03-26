 「ナーズ（NARS）」が、光の反射で肌に透明感をもたらすベースメイク「ライトリフレクティングコレクション」から、「NARS ライトリフレクティング プリズマティックパウダー プレスト 05696」（全1種、10g 6490円）と、「NARS ライトリフレクティング プリズマティックパウダー ルース 05902」（全1種、11g 6490円）を4月24日にアジア限定、数量限定で発売する。【画像をもっと見る】ライトリフレクティングコレクション