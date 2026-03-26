オアシスライフスタイルグループが手掛ける「ダブリューダブリューエス（WWS）」が、「学びを支える仕事服」をコンセプトにした“先生の欲しい機能がすべて詰まった”スーツ「ティーチャースーツ」を3月27日に発売する。WWS Flagship Store 新宿、WWS ららぽーと EXPOCITY、公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】同商品は、「黒板の粉で汚れにくい」「かっちりとした見た目と動きやすさが両立してほしい」「体