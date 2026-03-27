阪急杯2着ララマセラシオンの鞍上が丸田に決定した。23年10月のスプリンターズS以来、2年5カ月ぶりのG1参戦。鞍上は「最近成績のいい馬でこういった機会を頂けてうれしい。日頃からお世話になっている大竹先生もそうですし、乗せていただいたオーナーに応えられるレースがしたいです」と率直な思いを語った。丸田は1週前追いに騎乗しており「悪いところはない。スイッチが入ってほしくて、先週は少しプレッシャーをかけてやり