英国発のライフスタイルブランド「マルベリー（Mulberry）」が、ウィメンズ・プレタポルテのクリエイティブディレクターにスコットランド出身のデザイナー クリストファー・ケイン（Christopher Kane）を起用した。同氏が手掛ける最初のコレクションは9月に発表され、2027年1月から店舗および公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】クリストファーは、2006年にセントラル・セント・マーチンズ （Central Saint