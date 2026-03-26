I-neが、韓国最大級のヘルス＆ビューティストア「オリーブヤング（OLIVE YOUNG）」に進出した。ナイトビューティブランド「ヨル（YOLU）」のカームナイトリペアシャンプーおよびトリートメントを、約700店舗に導入した。【画像をもっと見る】同社はグローバル展開を加速に向け、アジア最大級の市場規模を持ち、日本の美容トレンドとも親和性の高い韓国市場への進出を決定。韓国は消費者の審美眼が厳しく、トレンドの移り