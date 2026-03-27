西武の西口監督が、新指揮官に警戒感を強めた。ロッテ・サブロー監督とは2軍監督時代に何度も対戦したが「どういうふうに仕掛けてくるか、本当に分からないんでね。未知ですね」と身構えた。相手のキーマンには自身と同じ和歌山出身の2年目の西川を挙げ「和歌山の後輩なので、応援はしているが、打つなよ」と先制パンチも忘れなかった。昨季は開幕4連敗など10試合で3勝7敗とスタートダッシュに失敗。「昨年は開幕4連敗したので