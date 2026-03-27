いよいよプロ野球が開幕する。ファンの期待はやはり新戦力だろう。巨人は竹丸、ロッテは毛利と昨年のドラフト1位がともに開幕投手に抜擢された。新人の開幕投手は22年の北山（日）以来だが、巨人では62年城之内邦雄以来64年ぶり3人目、ロッテでは毎日時代の50年榎原好以来76年ぶり2人目となる。新人の開幕投手は2リーグ制以降で過去14人、そのうち勝ち投手になったのは7人で58年南海の杉浦忠が最後。ドラフト制以降のルーキー