JRAは26日、高松宮記念出走馬の調教後馬体重を発表した。香港遠征明けのサトノレーヴは2キロ減の530キロ。昨年V当時も530キロで大型ながら、この馬なりにすっきり仕上がっている。ラストランのナムラクレアは6キロ増。洗練された好馬体で万全の態勢を整えた。オーシャンSを制したペアポルックスは22キロ増。短期間で大きく増えたが太め感はなく、充実ムードが漂っている。