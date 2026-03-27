俳優の神尾楓珠（27）が26日、都内でバーバリービューティのポップアップイベントに登場した。新商品の香水「HERPARFUM」について「新生活が始まる時期にぴったり。環境が変わり、関わる人が変わる中で、この香りをまとっていたら印象がいい」と太鼓判を押した。自身は2月、「欅坂46」の元エースで女優の平手友梨奈（24）との結婚を発表し、この日が初の公の場。報道陣から祝福とともに新婚生活の様子を問われると「幸せで