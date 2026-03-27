DeNAの相川新監督が、28年ぶりのリーグ優勝のキーマンに牧を指名した。27日、本拠地でヤクルトを迎える開幕戦で「1番・二塁」起用の方針。新リードオフマンがけん引する強力打線を武器に頂点を目指す。開幕前日の監督会見。現役時代にヤクルトで打撃コーチとして指導を受けた池山監督を前に「挑戦」というフレーズを何度も繰り返し「うちも攻撃力には自信を持っている。牧秀悟が先頭になって戦ってくれると考えている」と力を