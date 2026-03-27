ロッテのサブロー新監督は、就任1年目の開幕へ「昨年最下位のチームらしく、開き直ってファンがビックリするようなゲームができたら」と意気込みを語った。本拠地に西武を迎える開幕投手に、ドラフト2位左腕の毛利（明大）を指名。指揮官が「何（の球）が来るか分からないという意味も込めている」とした、球団76年ぶりの新人の抜てきはサプライズの第一歩だ。この日は春季キャンプで臨時コーチを務めた松井稼頭央氏が練習参加