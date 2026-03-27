■ココペリ 358円(+80円、+28.8％) ストップ高 ココペリ [東証Ｇ]がストップ高。同社は26日午前9時ごろ、4月以降にサービス開始を予定する海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL（ビッグアドバンスグローバル）」が、みずほ銀行に導入されることが決まったと発表。これが買い手掛かりとなったようだ。ビッグアドバンスグローバルは、日本企業と海外企業が国境や言語の垣