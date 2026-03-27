人馬の呼吸がぴったり合った。パンジャタワーは午前7時の開門直後、松山を背に坂路へ。前日からの雨の影響でタフなコンディションの中、軽快なステップでスピードアップ。カーブを曲がった直線でトップギアに切り替えると、さらに加速。最後は手綱を抑えて頂上に駆け上がった。全体時計は4F55秒4にセーブし、馬のリズムを重視しながらラスト1F11秒9をマーク。躍動感あふれる動きを見せた。松山は「あまり速くなり過ぎないよう、