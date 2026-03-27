俳優の山崎賢人（31）が26日、都内で主演映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。莫大（ばくだい）な金塊を巡る抗争劇。山崎はアクションに関し、「一つ一つの動きにパワーを乗せるため、現場での共通言語が“ゴリラ感”でした。迫力あるものが見せられて良かった」と独特の表現で解説。共演の舘ひろし（75）は「この中で一番NGが多かったのが僕。その次が山崎くんだったので心の助け