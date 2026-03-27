DeNAのエース左腕・東が、初陣を迎える相川新監督に初勝利をプレゼントする。3年連続の開幕投手の大役へ「しっかり準備ができているし、楽しみにしている。良い状態で臨める」と腕をぶす。25日に山崎の呼びかけで投手ミーティングを開き「リスペクト」をテーマにシーズンを戦い抜くことを誓い合った。相手先発は吉村で「ロースコアに持っていけたら」と投手戦を想定している。