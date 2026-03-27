4月17日（金）スタート 毎週金曜よる7時放送の日本テレビ系新番組「金曜ミステリークラブ!!!」のメインビジュアルを公開！「ミステリークラブ」の主宰であるノブ（千鳥）が、極上ミステリーに挑む二宮和也をほんろう!? 二宮、ノブの二人が、視聴者の皆様を、ときに感動、ときに学び、ときに手に汗握る、全く新しいミステリーと考察の世界へといざなうビジュアルとなっている。本日より大型ポスターを東京・汐留の日本テレビで掲出