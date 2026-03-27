芝スプリント春の頂上決戦「第56回高松宮記念」は26日、出走馬が確定した。4日に厩舎を開業した柴田卓師（45）がフィオライアでG1初挑戦。定年解散前の西園正厩舎に所属していた2走前のシルクロードSは16番人気V。新鋭厩舎に移って再び大仕事を成し遂げるか。また、サウジアラビア遠征明けの昨年NHKマイルC覇者パンジャタワーは栗東坂路の木曜追いで手応え良し。マイル＆スプリント2階級G1制覇を目指す。枠順は27日に発表される