日本相撲協会は26日、弟子の幕内・伯乃富士（22）に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（34＝元横綱・照ノ富士）への処分について4月9日の臨時理事会で協議すると発表した。同親方は春場所の番付発表が行われた2月24日に伯乃富士と事情を知る幕内・錦富士（29）とともに協会の聴取を受け、春場所は休場の措置が取られていた。この日、都内で開かれた理事会ではこの問題に関する話し合いはなかったという。現在はコンプライアンス委