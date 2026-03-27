ピンチでも表情一つ崩さないポーカーフェースが売りのルーキーが、何度も不敵な笑みを浮かべた。27日の阪神戦（東京ドーム）で、球団64年ぶりの新人開幕投手を務める巨人のドラフト1位左腕・竹丸（鷺宮製作所）。5分間の取材で「秘密で」と何度も繰り返し、一切手の内を明かさずにプロデビューに向かう。相手は昨季、史上最速でリーグ制覇した阪神打線。「相手打線の対策は？」、「前回登板から修正した点は？」、「初回から全