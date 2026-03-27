4年目で初めて開幕投手を務める楽天の荘司はキャッチボールなどで調整し「やっと始まるなという気持ち。凄くワクワクしています」と笑顔。オープン戦4試合で防御率1・89と順調に調整を重ねており「勢いづけるというか、始まりなので強いイーグルスを見せられるようにしたい」と意気込んだ。三木監督は「彼らしく思い切って腕を振って投げてくれたらいい」と期待。チームは敵地でのオリックス戦、さらに相手投手も同じ宮城