WBCに出場していた巨人の大勢と守護神・マルティネスが、開幕メンバーから外れた。キューバ代表だったマルティネスは国際紛争の影響で航空網が混乱した影響で、ようやくこの日合流しランニングなどで調整。電力事情も不安定だったキューバでは発電機で生活し、トレーニングも継続していたという。「無事に帰ってこられてうれしい。（今後は）シート打撃や2軍で一度投げるのかはチームと相談しながらになる」と話した。