◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(27日、東京ドーム)主将として新シーズンを迎える巨人の岸田行倫選手が26日、開幕へ意気込みを語りました。開幕はドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手とのバッテリーが予想される岸田選手。竹丸投手の強みについて「本当にどんな状況でも動じないです。僕はこの2日間くらい緊張しているんですけど、竹丸は一切緊張してないって言っていました。そういうマウンドでも動じないところであったり、どんど