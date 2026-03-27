俳優の山粼賢人（３１）が２６日、都内で行われた主演映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」の大ヒット御礼舞台あいさつに共演の山田杏奈（２５）、玉木宏（４６）、舘ひろし（７５）らと登壇。舘から座長ぶりを褒められ、照れながらも喜びを表した。映画のヒットを受け、山粼は「最高の作品を作れて幸せ」と感慨深げ。映画１作目、ドラマシリーズを経ての集大成に「これだけ長くやっていると自分の人生そのも