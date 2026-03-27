F1日本GP自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。ドライバーたちも続々と来日。日本観光を楽しんだエステバン・オコン（フランス、ハース）が出会った人気キャラクターには、海外ファンも熱視線を送っていた。自身のインスタグラムに「この街が大好き」と日本語で記して、16枚の写真を投稿したオコン。人気特撮キャラクター「ウルトラマン」の巨大フィギュアとの2ショ