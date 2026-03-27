PixelとGalaxyスマートフォンの一部ユーザーから、2026年3月のアップデート後、Android Autoの接続が不安定になったり切断されたりするという報告が寄せられています。この問題をGoogleはすでに認識しており、修正に向けたアップデート配信を開始したと報じられています。 ↑一部のユーザーに接続の不具合が発生中（画像提供／Vadym Kudriavtsev／Unsplash）。 Android Authorityによると、この問題はPixelシリーズ（Pixel 9