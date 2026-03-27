準備は整った。東京Ｄでの開幕前日練習。阿部監督は野手のノック、フリー打撃を外野からじっくり見守った。「みんな素晴らしい準備をしてきてくれた。思い切ってやってほしい」。やり残したことはない。万全の状態で２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一へのスタートラインに立つ。練習後には昨年のセ・リーグ覇者、阪神の藤川監督と共同会見に臨んだ。「いよいよだなと。チームとしてタイガースに胸を借りるつもりで。思い切