クルマで出かける時、意外と気になるのが「車内のごちゃつき」ではないだろうか。スマートフォン、財布、ティッシュ、飲み物、ゴミ、傘など、日常の移動でもドライブでも車内には細かなモノが増えやすい。必要な時にサッと取り出せず、置き場に困るだけでも、車内で過ごす時間の快適さは大きく変わる。 そこで今回は、車内の収納を改善して、快適な車内空間にすることでドライブや日常の移動がもっと楽しく快適になることを