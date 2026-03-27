今日27日(金)は広い範囲で花粉の飛散量が多く、関東から九州では「非常に多い」レベルの所もありそうです。週末にかけても多い状態が続きますが、週明けは一時的に落ち着く見込みです。ただ、今後はヒノキ花粉が本格化し、4月上旬にかけてピークを迎えるでしょう。今日27日の花粉情報関東〜九州はスギからヒノキへ今日27日は高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。気温は昨日26日と同じか高くなる所が多い見込みです。空気