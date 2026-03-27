9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が主演を務め、臼田あさ美がヒロインとして共演する、テレビ朝日系4月期オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（4月4日スタート、毎週土曜後11：00）の場面写真が先行公開された。キャストが演じる個性豊かな登場人物たちが“タミ恋”の世界の中で生き生きと仕事や恋に奮闘していることが伝わってくる、色あざやかなショットの数々が到着した。【写真】先輩と共演！Travis Jap