「第70回大阪杯」の1週前追い切りが行われ、昨年宝塚記念を制したメイショウタバル（牡5＝石橋）はCWコース併せ馬。太宰（レースは武豊）を背にスマートサニー（6歳オープン）を追走する形で4角から併せ、6F80秒5〜1F11秒4の好時計。3馬身先着した。稽古を見届けた石橋師は「しまい追って、との指示。時計は少し速かったけど内めを回っていたから。有馬記念（前走13着）の時よりはいい。先週より感触はいいと（太宰）啓介が言