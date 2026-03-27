7月31日、8月1日、2日の3日間、お台場・青海周辺エリアにて開催する世界最大のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック』（以下、TIF2026）の出演者第1弾として、アイドルグループ・乃木坂46が発表された。【写真】綺麗すぎる…寄り添いあうジャケット写真が公開乃木坂46のTIF出演は「TIF2024」に出演した4期生以来、2年ぶり。今回は5期生の井上和が“三代目TIFチェアマン”に就任すること