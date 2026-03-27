西武・西口監督は昨季とのモデルチェンジを目指す。「昨年は守り勝つ野球をある程度できた。今年は打ち勝つ野球。そういう試合を増やせるようにやっていきたい」と２６日、テーマを掲げた。ロッテとの開幕戦。警戒する打者に西川の名を挙げ「常に全力でスイングをかけてくるし、和歌山の後輩なので応援はしているが『打つなよ』という気持ち」と話した。