来日が遅れていた巨人・マルティネスが２６日、チームに合流した。初日から強度の強いキャッチボール、ポール間のジョグ、ウエートトレーニングなど精力的に練習。「無事に帰ってこられたのでうれしい」とホッとした。開幕１軍は外れることとなったが、「ＷＢＣが終わってキューバに帰ったその日から練習を始めている。体の状態はずっと保てている」と万全をアピール。調整方法を慎重に模索していくことになりそうだ。