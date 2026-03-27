ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）が２６日、開幕戦・ヤクルト戦（横浜）を翌日に控え、「１番・二塁」でスタメン出場する牧秀悟内野手（２７）をシーズンのキーマンに挙げた。相川新体制の象徴ともいえる、ニューリードオフマン。「牧秀悟が先頭に立って戦ってくれると考えています」と期待を託した。いよいよ相川監督のもと、新生ベイスターズが船出する。「一番いい打者が一番打席に立つ」との指揮官自身の哲学に基づいた、牧