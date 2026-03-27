大抜てきに応えてみせる。開幕投手を務めるロッテ・ドラフト２位の毛利（明大）は２６日、「自分の持ち味は気迫あふれるピッチング。一番高いところに立っているので、堂々と投げたい」と目を輝かせた。球団の新人開幕投手は前身の毎日時代、１９５０年の榎原好以来２人目。榎原は勝利投手となり、その年はリーグＶ、日本一に輝いた。そんな情報にプレッシャーをかけられながら、「どんな小細工を使っても勝ちたい」と笑った。