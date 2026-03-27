日本ハム・新庄剛志監督（５４）が２６日、みずほペイペイドームでの練習前にソフトバンク・小久保監督と開幕前日会見に臨み、就任５年目に懸ける熱い思いをほとばしらせた。悲願の優勝を期す集大成の１年の開幕は、少年時代を過ごした福岡の地。「大好きな小久保監督といい試合ができるように、珍しくお祈りをしてきた」と明かした。２５日夜に到着後、車で一人、実家のあった場所や母校の長丘小、中を巡り、思い出の店のちゃ