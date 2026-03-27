ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が２６日、１軍で指揮を執る初めてのシーズンに向けて特別な感慨と強い覚悟を口にした。高揚感を一切、隠さなかった。「現役の時から特別な日」というシーズン初戦を前日に控えた。「待ちに待った開幕。指導者で、こういう日を迎えられるのは幸せなこと」と声を弾ませる。横浜スタジアムでの開幕前日練習で選手の動きを見守った。熱い思いは２７日の練習前にナインに伝える。「阪神を倒して上