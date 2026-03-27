３年ぶりのＶ奪還に燃えるオリックス・岸田護監督（４４）が２６日、ＷＢＣで世界一に輝いたベネズエラの“野球魂”で今シーズンに挑むと宣言した。「ベネズエラさんのように、どう次の塁まで進めるか。そういう数字で表れないところが大事。その積み重ねが勝ちにつながっていく」優勝候補の大本命、米国を全員野球で粉砕したベネズエラの野球こそが、最高の“お手本”と踏んでいる。手応えがあるからか、ＳＮＳなどの戦前