巨人・阿部監督が２６日、評価を覆すシーズンの幕開けを誓った。絶対的な４番・岡本が抜け、開幕前の優勝予想は阪神一色に。そんな昨季の王者との３連戦からスタートするが、「いろいろな評価がありますけど、それを覆すために僕らは準備してきた。とにかく選手がグラウンドで結果を出す。これだけに集中させてあげたい」と決意。キーマンは挙げず、チームで挑み、戦い抜く覚悟だ。