「選抜高校野球・２回戦、専大松戸８−３九州国際大付」（２６日、甲子園球場）専大松戸は昨秋の明治神宮大会王者、九州国際大付（福岡）を８−３で倒して３年ぶりの準々決勝進出となった。専大松戸に３年ぶりの８強進出を呼び込んだのは意外な選手だった。２点リードの八回１死二、三塁。打席に立ったＤＨの吉田颯人捕手（２年）は１３６キロのストレートを左翼席へ運んだ。勝負を決める３ランは今大会から採用されたＤＨの