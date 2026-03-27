「選抜高校野球・２回戦、大阪桐蔭６−５三重」（２６日、甲子園球場）大阪桐蔭は三重に延長十回タイブレークの末、６−５で辛勝。２年ぶりの８強入りとなった。激闘を制し、史上７校目の春夏通算８０勝目を挙げた。２年ぶりの準々決勝進出に、大阪桐蔭・西谷浩一監督（５６）は「三重高校さんとやらせてもらうと、ほとんどこんなふうになる。簡単に勝てないとは思っていた」と勝利をかみしめた。２０１４年の夏の甲子園決