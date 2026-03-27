「選抜高校野球・２回戦、山梨学院３−１大垣日大」（２６日、甲子園球場）２回戦が行われ、ベスト８が出そろった。山梨学院は大黒柱の菰田陽生投手（３年）が左手首の骨折で欠場したが、大垣日大（岐阜）に３−１で競り勝った。大阪桐蔭は三重に延長十回タイブレークの末、６−５で辛勝。ともに２年ぶりの８強入りとなった。専大松戸は昨秋の明治神宮大会王者、九州国際大付（福岡）を８−３で倒して３年ぶり、英明（香川）は