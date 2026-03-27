友道厩舎は魅力あふれる2頭出し。昨年大阪杯3着ヨーホーレイク（牡8）は新パートナー西村淳を背にCWコース3頭併せ。直線、内に入って6F80秒9〜1F11秒2でロードマンハイム（6歳2勝クラス）に半馬身差で最先着。友道師は「しっかりやってもらった。スピードよりパワーがあり、阪神2000メートルの条件は合う」と前走京都記念7着から前進を期待。前走AJC杯快勝のショウヘイ（牡4）はCWコースで川田が騎乗し、6F78秒0〜1F11秒3と脚