男子ツアーを統括する日本ゴルフツアー機構（JGTO）と日系投資ファンドの日本産業推進機構（NSSK）による新たなツアー運営会社「ジャパン・プロゴルフツアー（J―Tour）」設立会見が26日、都内で行われた。来季からJGTOは競技・選手の管理に特化し新会社が運営などを担う。JGTOの倉本昌弘副会長は「経営のプロに伴走していただけることで我々は本来の使命である競技・選手管理、次世代の育成に100％注力できます」と語った。