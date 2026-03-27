28日はドバイワールドCデー。有力日本勢の回避などで6頭立てとなった「ドバイシーマクラシック」（G1）は、フランスの世界最強馬カランダガン（セン5）が断然の中心を担う。緊迫化する中東情勢を受け、現地入りは22日未明となったが、到着後は素軽いフットワークで好調をアピール。2着だった昨年の当レースで敗れたダノンデサイル、ジャパンCで小差だったマスカレードボールが回避したなら、敵はいないはずだ。同馬はG1・4連勝