「選抜高校野球・２回戦、大阪桐蔭６−５三重」（２６日、甲子園球場）三重・古川稟久投手（３年）は声を震わせて言葉を紡いだ。「僕らの代で因縁を晴らす気持ちだった。悔いが残ります」。２０１４年夏の決勝、２０１８年春の準決勝でいずれも１点差で敗れていた大阪桐蔭に、また１点届かず。決勝点を許した右腕の目から悔し涙がこぼれた。タイブレークの延長十回無死一、二塁から暴投を犯して無死二、三塁。中犠飛で勝ち越