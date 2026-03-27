巨人の岸田行倫捕手（２９）が２６日、主将として１年間チームを引っ張る覚悟を示した。今季から第２１代キャプテンに就任。自身初の開幕スタメンへ向け「しっかりと試合に出て、チームを引っ張っていく姿を見せたいですし、チームとしてもリーグ優勝、日本一を達成できるように」と燃える思いを口にした。まずは新人・竹丸を好リードする。オープン戦は７試合で打率４割７分１厘と好調。９年目で初めてのオープニングマスクに